Réconciliation de Benno Maroc par Abdou Karim Sall: Henriette Diatta de l’Ucs et la députée Seynabou Niang d’Apr apportent un démenti Quelques heures après la publication de l’article dans des sites internet et sur les réseaux sociaux, annonçant la réconciliation de l’Apr et de Benno Bokk Yakaar au Maroc par Abdou Karim Sall, maire de Mbao. Henriette Diatta, Secrétaire générale de l’Union centriste du Sénégal (Ucs) d’Abdoulaye Baldé, et vice-présidente de la commission électorale Casablanca et l’honorable députée Seynabou Niang de l’Apr et coordonnatrice de Benno Bokk Yakaar de la Délégation des Sénégalais de l’extérieur (Des) Maroc n’ont pas tardé à apporter un démenti.





Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Pour Henriette Diatta, c’est un lobby qui a été créé par des membres de l’ancienne équipe, dirigée par Aïda Traoré, de la Délégation des Sénégalais de l’extérieur (Dse) du Maroc, Pape Amadou Bitey et Pathé Niang le coordinateur pour détourner les fonds alloués à la diaspora du Maroc, comme ils l’ont fait d’ailleurs, dans leur gestion. «Pathé Niang avait même démissionné de l’équipe», a-t-elle fait savoir. Avant d’ajouter : «cette fois-ci, nous ne laisserons pas passer cette forfaiture, car c’est une partie de l’Apr qui veut semer le désordre au Maroc. C’est pourquoi, nous apportons ce démenti», a-t-elle précisé.



Ces dernières qui sont présentement au Sénégal, ont apporté avec elles des preuves, montrant qu’elles ont abattu un travail colossal dans le Royaume chérifien pour la diaspora d’Afrique du Nord, constituée de 2 800 parrainages qu’elles ont remis sur la table du chef de l’État Macky. Elles ont été même reçues par le Premier Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar. «Cette forfaiture ne passera pas, car ils n’ont aucun parrain avec eux », a-t-elle fait savoir.



Selon la Secrétaire générale de l’Union centriste du Sénégal (Ucs) de Abdoulaye Baldé, «nous attendons la décharge du parrainage par le chef de l’État pour descendre sur le terrain pour manifester notre mécontentement». «La base nous attend et depuis hier, nous recevons des appels. Parce que, personne n’est contente de ce qui vient de se passer», poursuit-elle.



L’honorable députée Seynabou Niang, coordonnatrice de Benno Bokk Yakaar de la Délégation des Sénégalais de l’extérieur (Des) Maroc, prenant la parole, a tiré à boulets rouge sur le maire de Mbao qu’elle qualifie d’imposteur. «Abdou Karim Sall est en train de nous diviser davantage. Nous avons mené un excellent travail au Maroc, apprécié par le chef de l’État, Macky Sall qui m’a investi sur les listes électorales», a-t-elle déclaré. Selon elle, Abdou Karim Sall est venu, non pas pour les unir, mais pour mieux les diviser.



«Cette équipe avait détourné le budget, raison de notre échec. Et, Abdou Karim est encore venu pour semer le désordre. Alors que, nous allons vers une élection présidentielle. Si nous laissons passer cette forfaiture, nous allons perdre encore. Parce que, ces derniers veulent occuper le terrain et détourner encore le budget», a alerté la députée Apr de Benno du Maroc. Pour elle, «c’est la population qui nous a envoyé ici pour venir rencontrer le président de la République à qui, nous demandons de prendre des mesures à l’encontre du Maroc. Sinon, nous allons perdre la présidentielle du 24 février prochain».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook