Réconciliation entre Gris Bordeaux et Tapha Gueye

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Gris Bordeaux et Tapha Guèye qui ne s’entendaient plus depuis un moment qui étaient en conflit aussi ont finalement fumé le calumet de la paix. En effet, les deux Tigres s’étaient séparés et chacun était dans son coin. D’ailleurs lors de son combat contre Balla Gaye 2 du 7 août dernier à l’arène nationale, Gris Bordeaux s’est préparé sans son directeur technique Tapha Guèye qu’il avait écarté à cause d’un conflit qui existait entre eux. Et l'absence du 2ème Tigre avait marqué tous les esprits. Battu par Balla Gaye 2, les membres de l’écurie sortaient de leur réserve pour dévoiler les problèmes qui plombaient leur entité.



Son combat capital contre Ama Baldé récemment ficelé par Cayor Production et prévu en 2023, le président de l’écurie Fass Abass Ndoye a pris son bâton de pèlerin pour réconcilier les deux parties et permettre au Tigre de mieux préparer son prochain derby Fass-Pikine. Un objectif atteint car Gris Bordeaux et Tapha Guèye se retrouvent et font la paix, enseigne Lutte Tv.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook