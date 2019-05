Reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye : les socialistes de Kaolack se rebellent

Ce n’est pas seulement le porte-parole démissionnaire du parti socialiste qui s’oppose à la promotion des ministres Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, les militants et responsables socialistes du département de Kaolack ont également manifesté leur opposition.



En conférence de presse, Abdoulaye Gallo Diao et Cie se déclarent unanimement contre la décision "arbitraire et injuste ’’, de reconduire Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouveau gouvernement du Président Macky Sall pour un second mandat.



Ainsi, ces socialistes demandent au secrétaire général de leur parti, Ousmane Tanor Dieng, de mettre fin à ce hold-up, à cette confiscation de l’intérêt général de tous les socialistes de tous âges et de toutes les catégories socioprofessionnelles confondues.











