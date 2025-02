Reconfiguration politique : Vers un cadre unitaire de l’opposition

S’achemine-t-on vers une unité de l’opposition sénégalaise ? Tout laisse à le croire. Plusieurs formations politiques qui s’opposent au régime Diomaye-Sonko, telles que l’Alliance pour la République (Apr), des partis de la gauche, dont la Ligue démocratique (Ld), le Parti international du travail (Pit), « Taxawu Sénégal », le Parti socialiste (Ps) et l’Alliance des forces de progrès (Afp), se sont réunis, dimanche 2 février 2025, au siège de « Taxawu Senegaal », pour mettre sur pied un cadre unitaire. « J e ne peux rien vous dire sur cette question ; on nous a dit de ne rien révéler pour le moment », a déclaré Nicolas Ndiaye, Secrétaire général de la Ligue démocratique (Ld), qui a participé à la réunion.



Ce projet est piloté par un comité d’initiative dirigé par Khalifa Sall, leader de « Taxawu Senegaal ». Il faut noter que le Parti démocratique sénégalais (Pds) n’a pas pris part aux discussions. Lors de cette rencontre, les représentants d’une trentaine de partis ont reçu deux documents portant, l’un, sur le préambule d’une déclaration commune et l’autre, sur la charte d’adhésion, pour « observations et suggestions ». Une deuxième réunion va se tenir demain, pour valider le document référentiel, avant la tenue d’une assemblée générale constitutive prévue le dimanche 9 février. Un plan d’action du nouveau front sera dévoilé à l’issue de cette assemblée générale. Ce nouveau front vise à donner un nouveau souffle à l’opposition sénégalaise, qui a du mal à reprendre du poil de la bête depuis sa débâcle aux dernières Législatives du 17 novembre 2024.



Grâce à ce nouveau cadre, l’opposition entend également peser sur le débat public, notamment sur la manière dont le processus de reddition des comptes est conduit. Entre autres questions qui seront au centre des débats, celles de l’indépendance de la justice ; du mode d’inscription sur le fichier électoral ; de la réforme du Code électoral et de la prise en charge de la demande sociale.



L’un des derniers cadres des partis politiques de l’opposition était le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), dirigé par Mamadou Diop « Decroix ». Cette coalition de partis politiques de l’opposition a été créée dans le but de défendre les valeurs républicaines et de lutter contre les dérives du pouvoir de Macky Sall avec, en particulier, l’emprisonnement de Khalifa Sall (2017), l’exil forcé de Karim Wade (2016) et l’audit du fichier électoral. Elle avait initié des manifestations.











