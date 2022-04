Reconquête de Ziguinchor : Aliou Sall en opération commando contre Ousmane Sonko ? Aliou Sall veut-il lancer une opération commando pour récupérer Ziguinchor des mains de Ousmane Sonko le leader du Pastef ? Plusieurs signaux semblent accréditer cette thèse. En tout cas, le frère du président Macky Sall a récemment fait un séjour secret à Ziguinchor. Et selon des sources concordantes il a, à l’occasion de ce séjour, rencontré plusieurs responsables politiques locaux aussi bien de la mouvance présidentielle que de l’opposition. Le Témoin

Son mouvement Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (Renfort), récemment lancé à Kolda, a été l’un des principaux sujets à l’ordre du jour. Les informations en notre possession révèlent qu’un proche de l’ex-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, est pressenti pour être le coordonnateur dudit mouvement au niveau de la capitale régionale.



D’ailleurs ce dernier était présent, lors du lancement de Renfort à Kolda, renseignent nos sources qui révèlent qu’avant même cette venue à Ziguinchor de M. Sall, ce responsable s’était rendu à Dakar sur l’invitation du patron de l’Association des Maires du Sénégal (Ams).



Un second voyage à Ziguinchor du président de Renfort est prévu dans les jours à venir. Ce qui semble confirmer l’option du frère du président de la République de vouloir défier, dans son propre fief, le plus redoutable adversaire de son frère.



En fait c’est un secret de polichinelle, le camp présidentiel cherche, depuis sa défaite à Ziguinchor face au leader du Pastef, lors de la présidentielle de 2019, mais ne trouve pas la bonne formule pour inverser la tendance. Les résultats des dernières élections locales sont évocateurs.



Car, non seulement Ousmane Sonko a laminé le camp présidentiel dans presque toute la région mais, mieux encore, il a creusé l’écart de la présidentielle de 2019 au niveau de la ville de Ziguinchor où il a battu le candidat de BBY de plus de 20 000 voix. Ce qui lui donne encore la faveur des pronostics pour les législatives de juillet prochain au niveau de la région.



Certes, le mouvement de Aliou Sall tel qu’il est présenté donne l’impression qu’il cherche à avoir une assise politique nationale sans savoir pour quelle fin. On se le rappelle, le frère du Président avait juste annoncé, lors de ce lancement que son mouvement est venu en renfort sans toutefois préciser s’il voulait appuyer directement son frère ou la coalition BBY qui a perdu des localités importantes comme Dakar ou Thiès lors des locales.



Il est donc prêté à Aliou Sall l’intention de jeter ses forces dans les plus grandes agglomérations comme Dakar, Thiès et ailleurs où les enjeux politiques sont plus importants, que de se focaliser sur Ziguinchor et la Casamance de manière générale. D’abord parce qu’i la lancé son mouvement à Kolda, l’une des plus grandes villes de la région naturelle de Casamance et depuis il mène une offensive à outrance à Ziguinchor pour sa massification.



Cela laisse croire, aux yeux de beaucoup d’observateurs, que l’une des vocations de Renfort c’est de contrer la montée en puissance de Sonko qui, à chaque élection, gagne du terrain dans cette région. Il faut relever toutefois, si tel est son objectif, qu’il aura du pain sur la planche.



En fait l’histoire politique de Sonko en Casamance ressemble un peu à celle de l’ancien maire de Ziguinchor et ministre d’Etat Robert Sagna sous Abdou Diouf du temps de la bataille entre refondateurs et légitimistes au sein du Parti socialiste. Robert Sagna, qui était dans le camp des légitimistes, était devenu une cible des refondateurs dirigés par feu Ousmane Tanor Dieng, on l’avait empêché de diriger l’union régionale Ps de Ziguinchor au profit de feu Landing Sané. Cela avait créé une grande colère chez les militants de base.



Conséquence : la majeure partie de ces militants avait pris fait et cause et voté pour Sagna Doba, lors des renouvellements des instances de base du parti en 1995. Presque tous votaient pour lui pour le défendre contre la fronde menée contre lui à l’intérieur de son propre parti le Ps.



Et c’est presque le même cas de figure aujourd’hui pour Ousmane Sonko : la majeure partie des gens qui votent pour lui en Casamance le font essentiellement pour le défendre face ‘’aux injustices’’ qu’il ne cesserait de subir de la part du régime du président Macky Sall et de certains responsables de l’Apr et non pour son projet politique.



Aux yeux de beaucoup d’observateurs, c’est cela qui lui a permis de gagner la région lors des deux dernières échéances électorales. Et pour ces derniers, une opération commando contre Sonko, à Ziguinchor, par le petit frère du président qui a sa circonscription électorale à Guédiawaye risque de produire des effets contraires, les populations locales (y compris même des militants de BBY) pouvant considérer cela comme ‘’un nouveau complot’’ contre le leader du Pastef et, par conséquent, ils vont le défendre par leurs suffrages pour le sauver face à ‘’l’agresseur’’ nordiste. J

