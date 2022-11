Record / Coupe du monde: Aliou Cissé devient le 1er sélectionneur africain à avoir deux victoires et... Malgré les critiques, le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, est en passe de battre des records qui, on l'espère, ne s'arrêteront pas là. En effet, depuis hier, face au Qatar, il est devenu le seul coach africain à avoir deux victoires dans la plus difficile compétition de football du monde. Bravo GAINDE!!!

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook