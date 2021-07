Recours: Ousmane Sonko encore débouté, ses avocats vers la Cour suprême Ousmane Sonko et ses avocats, après le recours sur l'ordonnance de refus d'informer dans l'affaire des quatre vingt quatorze (94) milliards de francs CFA, vont se tourner vers la Cour suprême, après avoir été déboutés une fois de plus.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 07:13 | | 0 commentaire(s)|

La chambre d'accusation a confirmé feu le juge Samba Sall dans son ordonnance de refus d'informer dans l'affaire dite des quatre vingt quatorze (94) milliards de francs CFA.



Les avocats de Ousmane Sonko avaient sollicité le renvoi pour mieux organiser leur défense, mais les juges ont encore dit niet.

Ce qui va les obliger à se tourner vers la Cour suprême. Pour rappel Ousmane Sonko avait déposé une plainte qui visait plusieurs personnes dont Mamour Diallo.

