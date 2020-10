Recours à la contraception à l’heure de la COVID-19: Un recul constaté à Dakar, Diourbel et Thiès La pandémie de la Covid-19 a bouleversé les objectifs fixés par les Etats dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD), parmi lesquels l’accès à la contraception. Et dans le rapport Goalkeepers 2020 publié le 15 septembre dernier, il a été révélé que de nombreux systèmes de santé ont du mal à fournir des services de planification familiale, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Qu’en est-il du Sénégal ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 09:55

Les tendances globales disponibles à l’heure actuelle, montrent que l’épidémie n’a pas trop affecté le programme de planification familiale. Cependant, une analyse détaillée révèle un recul du recours à la contraception dans les régions les plus infectées par la crise, en l’occurrence Dakar, Thiès et Diourbel.



Jointe au téléphone par le quotidien « L’As », la présidente de l’Association des sages-femmes du Sénégal, Bigué Bâ Mbodj estime qu’« il y a eu beaucoup de femmes qui étaient sous contraception ou qui en avaient besoin après un accouchement ou un avortement, mais qui n’ont pas pu avoir accès parce qu’elles avaient peur d’aller dans les structures hospitalières ; ou qu’elles avaient des problèmes de transport ».



A l’en croire, les restrictions dues à l’état d’urgence et au couvre-feu et les problèmes de transport que cela a engendré, ont entraîné des problèmes.



« Certainement, il y a eu beaucoup de grossesses non désirées et éventuellement, des grossesses à risques », souligne Mme Mbodj.



