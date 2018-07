Recours contre le parrainage : L’opposition perd encore la bataille

L’opposition a encore perdu la bataille contre la loi sur le parrainage. Le Conseil Constitutionnel a rejeté hier, son recours dans lequel elle demandait l’annulation du texte de loi qui instaure le « parrainage pour tous », pour les prochaines élections. Dans une lettre en date du 22 juin, Mamadou Diop Decroix et ses camarades parlementaires avaient saisi la haute juridiction, estimant que les nouvelles dispositions introduites dans le Code électoral sénégalais pour matérialiser la loi sur le parrainage violent la hiérarchie des normes, la Constitution sénégalaise et l’égalité des citoyens devant la loi, et la liberté d’association consacrée aux partis politiques de s’organiser librement.



Selon L’As qui donne l’information, la haute juridiction a débouté l’opposition, en déclarant que cette loi électorale est conforme à la Constitution.



L’opposition devra saisir une juridiction supranationale si elle décide de poursuivre son combat avec l’espoir d’obtenir gain de cause.