Recours contre sa radiation : Ousmane sonko débouté

Jeudi 12 Décembre 2019

La chambre administrative de la Cour suprême a statué ce jeudi sur la requête du syndicat des Impôts et Domaines sur la radiation d’Ousmane Sonko de la fonction publique. La Cour a rejeté la requête, selon iradio.



Pour rappel, Ousmane Sonko a été révoqué de l’administration sénégalaise, par décret présidentiel numéro 2016-1239 pris le 26 août 2016. Il conserve ses droits à la pension de retraite mais a été radié « pour manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ».



Le syndicat des impôts et domaines auquel appartenait le leader de Pastef avait jugé la mesure illégale avant de saisir la Cour suprême.



