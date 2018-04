Recours de Gris Bordeaux : La victoire de Balla Gaye 2 confirmée

Contestant la victoire du Lion de Guédiawaye, le 21 mars dernier, l’écurie de Fass avait déposé un recours visant à invalider le verdict de l’arbitre Sitor Ndour, le CNG a confirmé la victoire de Balla Gaye 2, écrit Sunu Lamb.

La commission chargée de statuer sur les recours et pénalités a enfin vidé l’affaire Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux, du 31 mars dernier.



« La décision de l’arbitre Sitor Ndour, qui avait officié lors de ce combat entre Balla Gaye 2 et Gris bordeaux, a été confirmée par les membres de la commission dirigée par le très discret Babacar Diouf », dit une source crédible.



C’est en principe ce lundi que le bureau de l’instance dirigeante de la lutte doit prendre connaissance de ce dossier brûlant. Et officiellement, l’écurie Fass recevra la notification du verdict du recours, dès mardi.