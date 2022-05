Recours de Yewwi et de Gueum Sa Bopp : Les sept « sages » arbitrent aujourd’hui !

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Mai 2022

Saisi de quatre recours déposés par Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan wi et Bougane Guèye Dany de la coalition Gueum Sa Bopp, le mercredi 18 mai dernier, c’est aujourd’hui que le Conseil constitutionnel va rendre sa décision.



D'aprés "Sud Quotidien", il s’agira pour cette haute juridiction de valider ou rejeter les demandes d’annulation des décisions de rejet de la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar et l’invalidation de la liste de parrainage de Gueum Sa Bopp prononcées par la Direction générale des élections et de se prononcer aussi sur l’irrecevabilité de toutes les listes de la coalition majoritaire au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour dépassement du nombre de parrainage.



Jour de vérité pour les coalitions Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan wi et Gueum Sa Bopp. En effet, c’est ce samedi 21 mai 2022 que le Conseil constitutionnel va donner sa décision concernant les quatre recours, dont deux portant sur l’irrecevabilité de toutes les listes de la coalition majoritaire au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour dépassement du nombre de parrains lors du dépôt des listes. Et les deux autres visant l’annulation des décisions de rejet de la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar et l’invalidation de la liste de parrainage de Gueum Sa Bopp prononcées par la Direction générale des élections. Ces recours ont été introduits par Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan wi et Bougane Guèye Dany de la coalition Gueum Sa Bopp, le mercredi 18 mai dernier.

