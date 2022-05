Recours pour les Législatives 2022 : Voici ce que le Conseil constitutionnel a tranché Sur les recours introduits de part et d’autre du coté du pouvoir comme de l’opposition et de la société civile, pour des participations ou non aux Législatives 2022, le Conseil constitutionnel a tranché ce mardi. Voici en pièce jointe, les décisions prises :

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 21:22

Le Conseil Constitutionnel autorise la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi à modifier sa liste pour le département de Dakar, invalidée par la Direction Générale des Élections, pour le motif de non-respect de la parité.



Pour la liste de la coalition de la majorité Benno Bokk Yakaar, attaquée de part et d’autre, pour avoir déposé plus de parrainages que le nombre requis par la loi, l’opposition et des activistes avaient saisi le Conseil pour faire invalider cette liste. Mais selon l’institution, ces recours sont irrecevables



Concernant la Grande Coalition Gueum Sa Bopp arrivée trosième lors des joutes locales de Janvier 2022, le Conseil constitutionnel a annonçé que Bougane Guèye, leur leader et ses camarades, ne participeront pas aux élections législatives du 31 juillet 2022.









