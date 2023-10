Récriminations des clients de la Sénélec contre le système de facturation et le prépaiement « Woyofal : Ce que prévoit la CRSE

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2023

La Commission de Régulation du Secteur de l'Energie (CRSE), a constaté depuis ces derniers temps, des récriminations de clients de la Sénélec contre le système de facturation, concernant aussi bien le prépaiement « Woyofal » que le post paiement.



La CRSE tient à rappeler aux clients de la Sénélec, qu'elle est la seule structure habilitée à approuver une hausse ou une baisse des tarifs, conformément à la réglementation en vigueur. Le dernier ajustement des tarifs d'électricité de la Sénélec, remonte à janvier 2023.



La CRSE rappelle également aux consommateurs qu'elle veille à la préservation et à la protection de leurs intérêts et qu'à ce titre, elle s'assure de la conformité des tarifs appliqués par Sénélec, avec la grille tarifaire validée.



Dans ce cadre, la CRSE entend mener toutes les diligences nécessaires pour s'assurer du respect des droits des consommateurs.

