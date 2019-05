Recrudescence de la violence : Macky Sall annonce un conseil présidentiel pour le mois d’août La préoccupation du vice-président de l’ONG Jamra, Mame Mactar Guèye, qui a demandé un Conseil des ministres pour renforcer la sécurité des populations, a eu un écho favorable auprès du Président Macky Sall. Le chef de l'État a, en effet, à l’occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, hier, annoncé la tenue d'un Conseil présidentiel sur la sécurité des personnes et des biens, pour le début du mois d'août prochain.

Macky Sall a souligné l'impératif de renforcer la sécurité dans un contexte marqué par la recrudescence dangereuse de la délinquance et des crimes, la persistance des accidents routiers mortels, les incendies et les effondrements de bâtiments, entre autres.



Dans le même temps, le chef de l’Etat, dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile et le grand banditisme, a réitéré les directives visant au renforcement efficace des mesures de sécurité. Il a aussi invité le gouvernement à appliquer rigoureusement les mesures interministérielles arrêtées, avec une utilisation rationnelle des forces de sécurité.

