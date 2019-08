Recrudescence des accidents de la circulation: Les chauffeurs de Touba mettent le doigt sur la plaie

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

Les chauffeurs de taxis de Touba, en Assemblée générale ont considéré que la recrudescence des accidents de la circulation est liée en partie à la façon d’obtenir les permis. Mais aussi, à l’état des routes et le manque de considération des autorités aux chauffeurs.



« On doit revoir les conditions de travail des chauffeurs. Beaucoup d’entre eux n’ont pas de contrats de travail, ni d’IPM, encore moins de cotisations à la Caisse de sécurité sociale. Les chauffeurs sont laissés en rade. Une situation qui fait que même le chauffeur ne se considère pas », a regretté le président du Regroupement des chauffeurs de Touba, Pape Seck.



Ainsi, les chauffeurs de Touba ont évoqué la situation des routes de la ville de Touba et les tracasseries policières. Et estiment qu’après l’obtention du permis, le chauffeur devrait être renforcé dans sa formation, pour mieux pratiquer son métier.













Leral

