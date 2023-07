Recrudescence des cas de grippe saisonnière : Une maladie pas mortelle, mais ses complications peuvent l'être

Avec l’arrivée de l’hivernage, on note une recrudescence des cas de grippe. Une maladie infectieuse aiguë très contagieuse, due à un virus, la grippe est quand même bénigne. Il existe trois types de grippe saisonnière. Si le genre B est le plus répandu, le genre A, lui, est le plus dangereux et on peut le retrouver également chez les animaux.



En effet, le virus de la grippe peut se transmettre par l’inhalation de gouttelettes de salive, de postillons ou d’éternuements émis par une personne infectée. Ou plus rarement, par contact direct avec des objets qui ont été touchés par un malade, explique Dr. Mohamed Badji, médecin à l’hôpital de Fann.



Il note une recrudescence des cas de grippe au Sénégal actuellement, à cause en partie de l’arrivée de l’hivernage. « C’est la période qui va de juin à novembre. A cause du changement climatique, le nombre de cas de grippe augmente. C’est ce qui est noté présentement dans les structures sanitaires. Elle fait partie des motifs de consultations les plus fréquemment retrouvés », annonce-t-il.



Selon lui, le traitement de la grippe est essentiellement symptomatique, parce qu’elle est une maladie bénigne. « Parfois elle peut se guérir sans traitement, sauf dans quelques cas graves qui sont le plus souvent notés en Europe. En Afrique et plus particulièrement au Sénégal, le traitement est essentiellement symptomatique, puisque la grippe se manifeste le plus souvent par des maux de tête, une toux, un nez qui coule, des courbatures exceptionnellement et des maux de ventre », souligne-t-il.



Interpellé sur la différence entre la grippe, la covid et le paludisme, Dr. Badji indique que d’abord, il faut les différencier par l’agent pathogène qui est la cause de ces maladies. « Pour la grippe et la covid, il s’agit du même type d’agent pathogène, un virus, alors que pour le paludisme c’est un parasite. La 2e différence est au niveau du mode de transmission ; la grippe et la covid partagent le même mode de transmission, alors que le paludisme se transmet par la piqûre de l’anophèle femelle », précise Dr. Badji.



Cependant, il est d’avis que ces trois maladies partagent certains symptômes comme la fièvre, les frissons, les courbatures, etc. Ce qui va faire la différence, selon Dr. Badji, est la symptomatologie respiratoire. Quand on a la grippe ou la Covid, la symptomatologie est essentielle. « La covid est plus maligne et elle a une morbidité et une mortalité plus élevée que la grippe. Au niveau du diagnostic, il y a un moyen de faire le diagnostic qui est le Tdr de la Covid qui est disponible dans les structures sanitaires », dit-il.



Pour ce qui est de la prévention, Dr. Badji souligne que lorsqu’on a la grippe, il faut se reposer parce qu’elle tend à affaiblir la personne. « Pour la prévention, comme c’est une maladie qui se transmet par voie respiratoire à travers la toux, l’éternuement, donc logiquement, l’un des meilleurs moyens d’éviter de transmettre la grippe à d’autres personnes, est d’essayer de s’isoler, de ne pas partager ses affaires avec d’autres personnes, de porter un masque et respecter les mesures hygiéniques de base, notamment se laver les mains. Comme c'est une maladie bénigne, au bout de 3 à 8 jours, elle va disparaître », soutient-il.



Dr. Badji souligne que pour les cas simples, le début peut être marqué par une fièvre pouvant aller jusqu’à 40°C, une asthénie ou fatigue intense, des céphalées, des douleurs musculaires ou myalgies, ou même une pharyngite précédant l'atteinte de l'arbre respiratoire (toux). « La guérison est obtenue généralement en moins de 8 jours, mais la toux et l’asthénie peuvent persister plusieurs semaines. La grippe n'est pas mortelle, mais ses complications peuvent l'être. »











