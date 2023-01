Recrudescence des cas de vol dans la commune de Kolda : Un gang de voleurs fait une razzia au quartier Sikilo En l’espace d’une nuit, la commune de Kolda a enregistré plusieurs cas de vols. Un cyber, un magasin, deux boutiques et des maisons, ont été visités par une bande de voleurs. Diverses marchandises, des motos et 11 ordinateurs, ont été emportés par les malfrats.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 06:00 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques jours, la peur s’est installée dans la commune de Kolda, où les cas de vols se multiplient. Les voleurs profitent de cette période de fraîcheur, pour commettre leurs forfaits. La nuit dernière, l’informaticien Issaka Diaw, habitant le quartier Sikilo, a été victime d’un vol.



Un de ses employés explique : ‘’ C’est aux environs de 3 h que les bandits ont fait irruption dans le cyber. Ils ont défoncé la porte, avant de s’introduire à l’intérieur. Ce qui leur a permis d’emporter 11 ordinateurs ’’.



Le jeune Sabaly ajoute qu’il s’agit de huit ordinateurs AC de petit modèle. Chacun est composé d’une tablette et d’un clavier. Chaque ordinateur est vendu à 80 mille francs Cfa. Il y a aussi trois ordinateurs Lenovo dont chacun coûte 250 mille FCfa. Et aussi des ordinateurs de marque Acer qui ont le même prix. Le tout est évalué à 1 390 000 FCfa.



Dans la même nuit, plusieurs boutiques et magasins dudit quartier ont été visités par les malfrats. Fatoumata Kâ, l’une des victimes, raconte : ‘’ Les voleurs ont défoncé la porte de ma boutique. Une fois à l’intérieur, ils se sont mis à chercher de l’argent liquide. Malheureusement pour eux, je n’avais pas laissé ce jour-là de l’argent dans le tiroir. La seule chose qu’ils ont pu emporter, c’est le téléphone portable avec lequel je vends du Wave et il n’y a pas un franc dans le compte ’’.



Un autre habitant de Sikilo, victime de cambriolage, Abdoulaye Souaré Diallo, Professeur de français au lycée Alpha Molo Baldé. ‘’ C’est vers 3 h et demie que des voleurs sont entrés dans notre maison familiale. Ils ont pu voler ma moto de marque Jakarta que j’avais achetée à 350 mille FCfa. J’ai déposé une plainte contre X au niveau de la police ’’.



L’enseignant d’ajouter : ‘’ Ce jour-là, trois ou quatre motos ont été volées chez les riverains. Avec ces vols récurrents, nous comptons prendre des mesures pour sécuriser nos biens et nos vies ’’. Face à la montée du banditisme dans la commune de Kolda, les jeunes sont appelés à prendre des mesures pour renforcer la sécurité des quartiers, en plus des efforts consentis par les forces de sécurité, pour barrer la route aux malfaiteurs.











EnQuête

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook