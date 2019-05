Recrudescence des crimes: Macky Sall convoque les pontes de la Police et de la Gendarmerie au palais Le chef de l’Etat réagit à la recrudescence des crimes dans le pays. Macky Sall a, en effet, convoqué une réunion de sécurité au palais, hier, selon "Enquête".

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Le journal souligne que la rencontre a duré plusieurs tours d'horloge, et a regroupé le directeur de la Police nationale, l'inspecteur général Ousmane Sy, le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général de Brigade Cheikh Sène ainsi que d'autres hautes autorités des forces de sécurité.



Des mesures fortes ont été prises au sortir de cette rencontre, selon la même sorce. Le chef de l’Etat s’est également dit prêt à mettre les moyens nécessaires pour renforcer la sécurité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos