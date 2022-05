Recrudescence des meurtres au Sénégal: Pape Djibril Fall interpelle le ministre de l’Intérieur et le procureur de la république Pape Djibril Fall, tête de liste de la coalition les serviteurs/Marche Pour le Renouveau (Mpr) déclare ce dimanche, que le Sénégal est dans l’émoi total. Tous les sénégalais épris de paix et de justice, sont aujourd’hui dans une consternation sans nom. Les sénégalais ont un sentiment d’insécurité incroyable.

« Nous nous inclinons devant la mémoire de toutes ces personnes tuées, agressées de façon lâche, sauvage. Et nous interpellons le ministère en charge de la sécurité publique», a plaidé le journaliste.



Ainsi, Pape Djibril qui ambitionne de participer aux élections législatives du 31 juillet prochains interpelle le ministère en charge de la sécurité publique pour que ce phénomène puisse être résolu.



«Nous rappelons au ministère ses obligations de prendre en charge de la façon la plus effective la sécurité des citoyens et de leurs biens. Nous sommes tous en danger et la sécurité doit être l’affaire de tous. Nous dénonçons cette situation jusqu’à la dernière énergie. Ce qui est plus grave, c’est qu’on ne voit personne s’en offusquer dans l’espace public.



On ne voit pas le ministère de l’intérieur prendre la parole encore moins faire un communiqué. On n’a pas vu le procureur de la République prendre la parole pour revenir sur les conditions de ces morts atroces qu’on a constatés», regrette-t-il.



