Recrudescence des vols et cambriolages à Touba : l’Acis interpelle l’Etat La recrudescence des vols, cambriolages et autres meurtres inquiète au plus au point les populations de Touba. Le marché Occas de Touba a été la cible des malfaiteurs ces derniers temps, et près de 30 millions de francs ont été emportés au cours de plusieurs cambriolages en deux semaines.

Aussi, l’association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) tire la sonnette d’alarme et invite l’Etat à agir pour sécuriser les personnes et les biens dans la ville sainte. Ils l'ont déclaré, hier, lors d'une rencontre tenue à Touba. Deux boutiques ont été cambriolées au marché Occas dans la nuit du samedi à dimanche, et 5 millions de francs et des objets divers dérobés. Il y a quelques semaines, une dame, enceinte de trois mois a été sauvagement tuée à coups de couteau par son colocataire, à Touba, rappelle-t-on.

