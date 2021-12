Recrutement anarchique dans les structures de l’État: Le Président Sall regrette « l’enrôlement de personnels qui n’ont rien à voir avec leurs capacités »

Il a appelé à cultiver un état d’esprit qui préserve le patrimoine public. « Cette cérémonie m’offre l’occasion de revenir sur l’importance primordiale que j’accorde à la modernisation des administrations et à la gestion performante des structures publiques et parapubliques. Nous avons beaucoup discuté de cela et de certaines structures, sur la manière de recruter du personnel et de façon anarchique et cela finit toujours par demander au Ministre des Finances de payer des salaires pour des entités qui ont un personnel qui n’ont rien à voir avec leurs capacités.



Notre salut demeure dans le sens des responsabilités. Il convient de cultiver un état d’esprit qui préserve le patrimoine public, qui optimise la dépense publique et l’oriente vers l’investissement productif en faveur des populations, à la satisfaction des citoyens, usagers et agents publics », a déclaré Macky Sall.





Dakaractu