Recrutement de travailleurs du Ter: Des « arnaqueurs » s’y mettent avec la complicité de « supposés responsables » L'Apix doit s’expliquer dans une affaire de recrutement d’un personnel pour le contrôle et le nettoiement de ses différents chantiers. Aujourd’hui, devant leur Direction, une foule considérable de femmes et d’hommes, engagés se sont mobilisés pour protester. Ces derniers, protestant considèrent qu'il y a probablement la complicité de responsables qui auraient permis de trahir leur espoir. Et, ces victimes, refusant l'humiliation ou ce dénouement malheureux ont vivement dénoncé l’affaire, tout en menacant d'engager une procédure judiciaire.

La vie des hommes est parfois teintée d’espoir mais aussi de désespoir, les deux faces d'une même médaille dira-t-on. A la recherche de travail, ils tombent souvent sur de mauvaises volontés qui leur promettent des merveilles. Et, à la fin du rêve, rien de concluant…un feu de paille. Dans cette affaire, certains de ce personnel sont engagés entre Thiès, Tivaouane entre autre à l'autel de leurs espérances trahies. Ils ont reçu leurs lettres d’accord de recrutement, où apparaît bien visible la signature supposée du Directeur général, ainsi que le Logo de l’Apix. Si tout se passait comme convenu, découvre-t-on, ces travailleurs devaient débuter leurs activités aujourd’hui.



Récit d’une journée cauchemardesque…



La source de Leral, a précisé qu’ils ont été contactés hier, pour leur demander d’aller à Diamniadio, aux fins de prendre service. Quittant chez eux à 6 heures du matin, le coeur en fête, ils ont attendu des heures le bus de ramassage qui tarde à se pointer au lieu indiqué pour le départ.



Las d’attendre, ils décident après concertation de louer un car pour se rendre à Diamniadio. Une fois sur place, personne n’est venu à leur rencontre. Se rendant compte de l'étrangeté de la situation, ils décident d’appeler le chargé du recrutement pour en savoir davantage. Ce dernier, joint, leur demande encore, de revenir vers les bureaux de Rufisque. Malheur à eux. Puisque, de là aussi, il leur a été encore enjoint d’aller à la Direction de Bel Air.



Sur les lieux, les plus de 200 préposés à l’emploi dans le contrôle et le nettoiement ne trouvent pas encore de répondant. Et même, dérangée par leur présence, la Direction a décidé de les faire quitter des lieux. C’est ainsi qu’il y a eu des tiraillements et un mouvement d’humeur a été enclenché pour protester contre ce recrutement aux allures d’arnaque.



« Nous avons dépensé près de 40 000 FCfa dans cette affaire. Nous avons reçu chacun une lettre d’accord qui porte la signature du Directeur et le Logo de l’Apix. Moi qui vous parle, mon numéro est entre 380 et 390. Et ils nous ont dit que les 22 000 FCfa étaient pour le dossier. Le reste de l’argent a servi à l’achat de timbres », a expliqué une des victimes ayant joint Leral, pour fustiger cette arnaque qui ne dit pas son nom.



Après des heures station debout devant la Direction, certains postulants, déçus, décident, la mort dans l'âme, de rebrousser chemin pour rentrer à Mbour, Thiès, Tivaouane etc.



Mais à la lumière de ce qui s'est passé il serait judicieux que l’Apix qui gère les travaux, réagisse pour éviter la poursuite de telles activités délictuelles d’un délinquant ou arnaqueur. Si véritablement l’Apix n’est pas complice de ce recrutement au parfum d’arnaque, elle doit apporter des précisions détaillées. A défaut freiner ces arnaqueurs. Sinon....











