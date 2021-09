Recrutement des 5000 enseignants: Un partage de quota entre apéristes, décrié Le Syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation (Sadef) accuse le ministère de l’Education nationale d’avoir recruté d’enseignants apéristes à la place de jeunes aptes et compétents.

D’après Mbaye Sarr, secrétaire général dudit syndicat, il y a un véritable « massacre », orchestré par le Ministre Mamadou Talla sur le recrutement des 5000 enseignants. « Nous avons eu droit à un véritable partage de quota entre différents responsables politiques où chacun déjà jubile et se targue d’avoir enrôlé le maximum de jeunes pour sa localité.



C’est ignoble, grave et c’est même scandaleux pour notre école publique sénégalaise », a protesté le Secrétaire général du Sadef, Mbaye Sarr, sur les ondes de la Radio Rfm.



Ainsi, le porte-parole du ministère de l’Education nationale, par ailleurs, Directeur de la Communication, Mouhamadou Moustapha Diagne considère que c'est des propos très graves qui relèvent simplement de l’irresponsabilité. « C’est normal. Il y a des syndicats qui ne participent plus au dialogue et qui ne sont plus conviés aux activités du ministère », a-t-il, révélé.









