Reçu à Touba par Serigne Mountakha Mbacké, Sheikh Alassane Sène présente ses programmes au Khalife des Mourides

La tête de liste nationale de la coalition Naataangue Askan Wi, Sheikh Alassane Sène, a débuté sa campagne à Touba de la meilleure des manières en étant reçu par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.



Porteur d’un projet de société ambitieux qui implique les foyers religieux et dont l’impact sur le peuple est réel, le Sheikh a expliqué sa trouvaille au patriarche de Touba.



Il a entre autres démontré comment le programme « Allo Soxna Mai » d’un coût global de 580 millards Fcfa, qui fait allusion à la deuxième sur la liste nationale en l’occurrence Sokhna Mai Diagne (actrice de développement), pouvait, à travers les fonds du waqf (2000 milliards de dollars); éradiquer définitivement la précarité que vivent les femmes notamment en milieu rural.



Il a en outre présenté au khalife, un deuxième programme non moins ambitieux de construction d’un TGV qui connectera toutes les villes du pays, grâce à l’esprit Baye Fall.



Le Sheikh qui vise un développement inclusif, reste convaincu que pour faire émerger le Sénégal, il faut aller vers un changement radical de paradigmes pour ne pas dire des politiques publiques.

Il opte en ce sens pour un gouvernement d’union national qui serait la résultante d’une majorité absolue à l’hémicycle. Ce qui faciliterait l’application de son ambitieux projet exclusivement dédié au peuple, inspiré du slogan « Rabbal la mbaal - yattal la gaal.»



Il a eu droit aux prières du guide religieux visiblement comblé de le recevoir et d’échanger avec lui dans l’intérêt national.