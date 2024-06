Reçu par le général Tiani : Jean Claude Kassi Brou met en exergue les actions de la Bceao pour le Niger

Lors de la rencontre, le Gouverneur de la Banque Centrale a présenté une synthèse des actions entreprises par la Bceao pour normaliser les opérations financières et monétaires au Niger. Il a notamment évoqué les efforts déployés pour permettre au Trésor nigérien de mobiliser des ressources sur le marché financier, ainsi que les mesures prises pour régler les arriérés financiers du pays. Ces initiatives ont facilité une meilleure collaboration entre les banques nigériennes et le Trésor, renforçant ainsi la capacité de ce dernier à effectuer des opérations financières.



Le Gouverneur a également informé le Président Tiani des mesures prises par la Bceao pour améliorer la quantité et la qualité des billets en circulation, ainsi que le réapprovisionnement de l'Agence de la Bceao à Niamey. En outre, il a fait le point sur la situation du secteur bancaire nigérien, qui connaît une reprise progressive, grâce notamment au soutien de partenaires comme la Banque mondiale (Bm) et le Fonds monétaire international (Fmi).



Selon la même source, le Gouverneur a rappelé les investissements significatifs réalisés par la Bceao au Niger, notamment la construction d’une quatrième agence à Tahoua pour un montant d’environ 10 milliards de FCFA, et la réhabilitation des agences de Maradi et Zinder, également à hauteur de 10 milliards de FCFA.



Enfin, précise-t-on, la réunion a permis de recueillir les observations et préoccupations du Président du Cnsp sur la situation économique générale du Niger.





