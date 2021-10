Recul de la Covid-19: Les mises en garde d’Abdoulaye Diouf Sarr Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a invité les populations, à rester vigilantes et à aller se vacciner contre la covid-19. Selon le ministre, ’’on peut avoir l’impression que la maladie a reculé, c’est pourquoi on n’a pas encore cet engouement pour la vaccination". Propos rapportés par emedia.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Mais, prévient-il, " cela me semble être une erreur d’appréciation ". " Il faut que les Sénégalais qui ne se sont pas encore vaccinés pour se protéger contre le nouveau coronavirus, aillent se faire vacciner ", suggère-t-il.



" Malgré la baisse des nouvelles contaminations, nous n’allons pas baisser les bras. Nous l’avions dit depuis le début de la pandémie, nous sommes dans un combat d’endurance ", a averti Abdoulaye Diouf Sarr.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos