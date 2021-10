Recul de la Covid-19 : les mises en garde d’Abdoulaye Diouf Sarr Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a invité les populations à rester vigilantes et à aller se vacciner contre le covid-19. Selon le ministre, ’’on peut avoir l’impression que la maladie a reculé, c’est pourquoi on n’a pas encore cet engouement pour la vaccination". Propos rapportés par emedia

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 10:40 | | 1 commentaire(s)|

Mais, prévient-il, "cela me semble être une erreur d’appréciation". "Il faut que les Sénégalais qui ne se sont pas encore vaccinés pour se protéger contre le nouveau coronavirus aillent se faire vacciner", suggère-t-il.



"Malgré la baisse des nouvelles contaminations, nous n’allons pas baisser les bras. Nous l’avions dit depuis le début de la pandémie nous sommes dans un combat d’endurance", a averti Abdoulaye Diouf Sarr.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos