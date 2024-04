Récupération des avoirs volés au peuple : Pourquoi la dénonciation ne suffit pas

La méthode de la dénonciation pratiquée dans des pays comme le Canada peut barrer le chemin aux détourneurs des deniers publics. Il permet de récupérer les avoirs volés au peuple.



Mais il ne s’agira pas de dénoncer un individu pour qu’il soit déclaré coupable. Il faut la preuve et elle doit être étayée au cours d’un procès juste et équitable. En effet, dès lors que la recherche de la vérité reste l’objectif majeur du procès, les questions liées à sa valeur sont d’autant plus importantes qu’elles ne peuvent être dissociées des impératifs d’efficacité et de célérité qui doivent guider la conduite de la procédure pénale et au procès auquel il aboutit.



On sait trop combien il est facile de pointer du doigt une personnalité. Il n’est pas difficile d’étaler sur la place publique, des accusations. Mais elles ne doivent pas être difficiles à prouver. Pour la dénonciation des délinquants financiers, la méthode serait plus efficace si elle oblige le dénonciateur à l’accompagner d’indications de preuves à la fois très précises et qui peuvent être facilement établies.



Lorsque la justice s'appuie sur une accusation sans investigation réelle, elle ne fait plus que suivre la rumeur. Il faudra décider selon la preuve c’est-à-dire sur la base d’informations fiables. Autrement dit, pour décider, la justice ne doit pas tirer à pile ou face.