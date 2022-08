Redéploiement: Les structures devant recevoir les services de l’hôpital Aristide Le Dantec, listées Dans le cadre du plan de redéploiement des services de l’hôpital Aristide Le Dantec, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a tracé un nouveau schéma qui va permettre aux malades d’accéder au soin. Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye et son équipe informent les usagers que les services de cancérologie, de cardiologie, d’orthopédie-traumatologie, de dermatologie, d’ophtalmologie, ainsi que le service d’oncologie pédiatrique seront déployés à l’hôpital Dalal Jamm.

Pour les urgences et la chirurgie pédiatrique, les médecins de l’hôpital Aristide Le Dantec seront déployés au niveau de quatre structures. Il s’agit de Hogip, hôpital Abass Ndao, hôpital Dalal Jamm et hôpital pour enfants de Diamniadio qui prendra également en charge tous les besoins relatifs à la maternité.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale renseigne que les centres de santé des maristes Baye Talla Diop, de Mbao, Keur Massar et Yeumbeul vont également appuyer les activités de la maternité et de la gynécologie. Pour les patients souffrant du rein, les consultations et hospitalisation en néphrologie, ainsi que la dialyse péritonéale sont prises en charge à l’hôpital militaire de Ouakam. Concernant les hémodialyses, ajoute le ministère de la Santé, les 24 postes de Dantec seront en intégralité réinstallés au hangar des pèlerins de Yoff tandis que les enfants, traités en néphrologie pédiatrique, seront désormais suivis à l’hôpital Abass Ndao.



Le ministère de la Santé précise que les patients du service cancérologie provenant des régions vont être réorientés à l’hôpital cheikh Ahmadou Khadim de Touba et un comité de veille se chargera de l’accueil. La chirurgie générale sera prise en charge entre l’hôpital Dalal Jamm et l’hôpital militaire de Ouakam.



D’après toujours le ministère, l’institut d’hygiène sociale de Médina va gérer la prise en charge de vos besoins en odontologie et radiologie. Celui de Colobane loge la dermatologie, le centre de sante de Ngor loge l’urologie et les services de rhumatologie, médecine interne, gastro-entérologie, dans le schéma de redéploiement, sont désormais au niveau de l’hôpital du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) à l’université cheikh Anta Diop de Dakar.





