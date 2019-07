Electricité: « possible hausse des prix » (Ministre du Pétrole et des Energies) Après le carburant, le prix de l’électricité pourrait également grimper dans les prochains jours. Invité de la RFM, ce lundi, Mohamadou Makhtar Cissé n’a pas écarté une telle éventualité.

« C’est possible. Aujourd’hui, il y a une réalité économique et l’Etat doit 100 milliards de francs CFA de compensation à la Senelec », a dit le ministre du Pétrole et des Energies. Selon Mohamadou Makhtar Cissé, « il peut y avoir un réajustement tarifaire, qui dépendra de la commission de régulation ».



Toutefois, souligne l’ancien DG de la Senelec, « l’Etat ne pourra pas répercuter aux populations l’intégralité du gap ».

