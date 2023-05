Redressement : Bientôt le bout du tunnel pour les travailleurs d’Excaf

Le patron de Cnts, Mody Guiro et Bamba Kassé, Secrétaire général du Synpics, ont interpellé le chef de l’Etat sur le cas d'Excaf et de ses employés. Le Président Macky Sall aurait , sous ce rapport, donné des instructions au ministre des Finances, pour solutionner le problème dans l’urgence.



D’après la source, c’est pourquoi la Direction générale de Excaf a tenu à remercier le chef de l’Etat, dans sa volonté de résoudre les différents problèmes. « Excaf, qui a fait plus de 30 ans dans le secteur de l'audiovisuel, malgré ses difficultés, est toujours présent. C’est ce groupe qui a été à l’origine du basculement de la télévision numérique terrestre, avant que le projet ne soit confié à la TDS.



C’est pourquoi, nous invitons les employés à la sérénité et à continuer à se battre pour la pérennité de leur outil de travail, qui a aujourd’hui, 51 ans, au service du Sénégal », indique-t-on, du côté de la Direction générale.