Réduction de la facture d’électricité des administrations publiques : une priorité pour Ousmane Sonko

Dans sa communication au Conseil, hier mercredi 5 juin 2024, le Premier ministre a relevé «la priorité à accorder aux actions de réduction de la facture d’électricité des administrations publiques». Il a, enfin, rendu compte de «l’état d’avancement des travaux de la Commission ad hoc chargée du Contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime (DPM) dans la région de Dakar, dont le rapport sera remis au Président de la République dans les délais impartis».



Auparavant, saluant «la bonne dynamique impulsée par la journée nationale du «Setal Sunu Réew» en termes de mobilisation citoyenne, en rappelant la priorité à accorder au renouveau du service civique», M. Sonko envisage, en relation avec le Gouvernement, «mettre à profit les prochaines vacances scolaires pour ancrer cette dynamique, par la mobilisation de volontaires notamment dans la réhabilitation des écoles publiques, le reboisement et l’assainissement», lit-on dans le communiqué du Conseil.



Ousmane Sonko a, ensuite, «mis l’accent sur un ensemble d’initiatives à mettre en œuvre pour intégrer les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de propreté dans les politiques des départements ministériels, afin de conférer au Sénégal le label d’un pays propre». Dans ce cadre, il a souligné «la nécessité d’ancrer cette exigence notamment dans les hôpitaux, centres et postes de santé ainsi que dans les secteurs de l’éducation, du tourisme, de l’industrie, du commerce, de la restauration, du transport public et du secteur aéroportuaire».



Le Premier ministre a, par ailleurs, attiré l’attention des ministres concernés sur «la vigilance à observer pour éviter toute rupture d’approvisionnement en médicaments essentiels». Il a aussi appelé «à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser la situation des élèves en classe d’examens ne disposant pas de papiers d’état civil».



