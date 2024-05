Réduction de ses exportations vers l’Amérique: La Russie double ses livraisons de marchandises vers l’Afrique

Fin 2023, l’Afrique a dépassé l’Amérique du Nord et du Sud comme destination des exportations de marchandises russes. La part du continent a presque doublé, passant de 2,5% en 2022 à près de 5% fin 2023, a écrit le site Rbc, citant les données du Service fédéral des douanes. Tandis que la part de l’Amérique a diminué de 6 à 3%. En valeur, les exportations russes vers l’Afrique en 2023 ont augmenté de 43%, pour atteindre 21,2 milliards de dollars.



Traditionnellement, les principaux produits d’exportation de la Russie vers les pays africains sont le blé, les produits pétroliers, les produits chimiques, les machines et équipements. Le Sénégal figure sur le Top 10 des pays africains partenaires commerciaux et économiques de la Fédération de Russie avec une part de 8%, soit 1,2 milliard de dollars. Les principales exportations du continent sont les fruits et le café.



Les experts prédisent que d’ici 2030, la Fédération de Russie pourra au moins doubler ses échanges commerciaux avec l’Afrique, rapporte Bes Bi.