Réduction des coûts et bonne gestion de l’électricité: l’AEME signe deux conventions avec l’ARTP et le COPRES L’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME) a procédé ce jeudi 25 juin 2020, à Dakar, à deux signatures de conventions. La première tenue en début de matinée, la lie à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Elle vise à intégrer la maîtrise de l’énergie et la réduction de la facture de l’électricité, dans les bonnes pratiques de l’ARTP. La seconde ouvre un cadre de partenariat entre le Conseil patronal des Energies renouvelables (COPRES) et l’AEME.

Pour la première signature, l’initiative serait d’une analyse du Directeur de l’autorité de régulation sur leur consommation de l’électricité, avec des factures jugées trop élevées.



Conscient qu’une gestion plus efficiente est possible, Abdoul Ly, le Directeur Général, séduit par le plus apporté depuis quelques années par l’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie à l’Etat du Sénégal, s’est rapproché de cette structure.



Pour rappel, dans le cadre de sa mission de suivi, d’accompagnement et de réduction des dépenses de l’électricité du secteur public, cette agence en a permis en quatre ans (entre 2015 et 2019), de faire économiser plus de 3 milliards de francs CFA l'Etat du Sénégal, sur sa consommation publique d’électricité.



C’est pourquoi dans son discours, Saër Diop a salué cette volonté et cette marque de confiance accordée à l’AEME, par le Directeur de l’ARTP. Une vision qui cadre avec leur mission de sensibilisation envers non seulement les services publics, mais aussi les ménages.



Ainsi, à travers cette signature, les deux parties se sont engagées à collaborer, à instaurer un cadre permanent d’échange et de concertations sur toutes les questions importantes relatives à l’optimisation de l’utilisation des ressources.



Ce partenariat se traduira par l’accompagnement de l’ARTP dans l’identification et la mise en œuvre de mesures efficaces et une utilisation rationnelle de l’énergie adaptée à ses besoins, mais aussi l’analyse te l’optimisation des factures d’électricité en vue de leur réduction.



En plus de cette voie, des sensibilisations, formations et ateliers de renforcements de capacité seront destinées à l’ARTP, pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie.



Avant la fin de cette matinée, une convention presque similaire a été signée entre l’AEME et le Conseil patronal des Energies renouvelables.



Car parmi les missions de l’agence, figurent aussi la volonté de créer des opportunités de développement de nouveaux marchés, de nouvelles filières et des emplois, mais aussi l’exploration de possibilités d’utilisation des énergies alternatives, notamment dans le transport terrestre et dans le résidentiel (biocombustibles, biocarburants, biogaz, etc.).



