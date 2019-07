Réduction des primes: Les employés de la BOA comptent se faire entendre… Le mois d’août risque d’être mouvementé pour la Bank Of Africa (BOA). Le syndicat des travailleurs a décidé de se faire entendre à partir du 1er août. Il proteste, dans une note parvenue à Senego, contre la “dégradation des conditions des rémunérations, la réduction injustifiée des bonus et la préservation des droits professionnels des salariés…“



Sit-in…



Dans la lettre adressée au Directeur Général du Travail et de la Sécurité sociale, le collège des délégués du personnel dénonce l’attitude de la Direction générale de la Banque, alors que les objectifs ont été atteints. Le collège des délégués a également notifié à la Direction, une lettre de préavis de grève. Le plan d’actions des travailleurs consiste à porter des brassards rouges, observer une journée sans téléphone. Mais aussi un arrêt du travail pour une demie journée, un sit-in devant le siège de l’institution bancaire et une conférence de presse.



Le mouvement de protestation est prévu entre le 1er et le 3 août et peut être reconduit si toutefois, la Direction n’accède pas aux revendications des travailleurs, qui réclament l’augmentation de l’enveloppe du bonus au regard du résultat de la Banque, le paiement des primes du 14e mois, l’augmentation des salaires et le déblocage du crédit immobilier pour les agents.



Revendication :



