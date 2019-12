Réduction des produits plastiques : Abdou Karim Sall promet d’appliquer la loi dans toute sa rigueur Les députés sénégalais ont adopté lundi une loi relative à la prévention et à la réduction de l’incidence des produits plastiques sur l’environnement.

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui a défendu la loi devant les députés a promis de l’appliquer dans toutes sa rigueur. « La loi sera appliquée dans toute sa rigueur et nous avons suffisamment de moyens pour faire respecter cette loi », a dit Abdou Karim, évoquant notamment des amendes et des sanctions financières, mais aussi des peines de prison.

