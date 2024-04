Réduction du coût de la vie : Le président de la République annonce des mesures fortes prochainement

«Les Sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j’entreprendrai avec les acteurs concernés », a annoncé le président de la République. Il a n’a pas oublié la création d’emplois et le secteur privé. Secteur privé.



Pour encourager la création d’emplois, il compte s’appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l’Etat. «Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir », a fait savoir le chef de l’Etat.

Adou FAYE

Dans son discours à la Nation, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye se dit préoccupé par la vie chère.Source : https://www.lejecos.com/Reduction-du-cout-de-la-vi...