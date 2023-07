Réduire la pauvreté n’est pas impossible, affirme le PNUD

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 18:47 | | 0 commentaire(s)|





L'analyse des tendances de 2000 à 2022, centrée sur 81 pays avec des données comparables dans le temps, révèle que 25 pays ont réussi à réduire de moitié les valeurs les concernant dans l’IPM mondial en 15 ans. Il s'agit notamment du Cambodge, de la Chine, du Congo, du Honduras, de l'Inde, de l'Indonésie, du Maroc, de la Serbie et du Viêt Nam.



Réduction de la pauvreté en Inde



L'Inde a ainsi enregistré une réduction remarquable de la pauvreté, avec 415 millions de personnes sorties de la pauvreté en l'espace de 15 ans seulement (2005/6–19/21). Un grand nombre de personnes ne sont plus en situation de la pauvreté en Chine (2010-2014, 69 millions) et en Indonésie (2012-2017, 8 millions).



Certains pays ont réduit de moitié leur IPM sur de courtes périodes allant de quatre à 12 ans, démontrant que l'Objectif de développement durable (ODD) de réduire de moitié la pauvreté selon les définitions nationales en 15 ans est atteignable.

Malgré ces tendances encourageantes, le manque de données post-pandémie pour la plupart des 110 pays couverts par l'IPM mondial limite la compréhension des effets de la pandémie sur la pauvreté.



« Alors que nous arrivons à mi-parcours du Programme de développement durable à l'horizon 2030, il est évident qu'avant la pandémie, la réduction de la pauvreté multidimensionnelle a progressé constamment. Cependant, les impacts de la pandémie sur des domaines tels que l'éducation sont considérables et peuvent avoir des conséquences durables. Il est impératif de faire plus d’efforts pour comprendre les domaines les plus négativement touchés, ce qui implique de renforcer la collecte des données et les efforts politiques pour continuer à réduire la pauvreté », a déclaré Directeur du Bureau en charge du Rapport sur le développement humain, Pedro Conceição.

Etudier les effets de la pandémie

À en juger par les quelques pays où les données n'ont été collectées qu'en 2021 ou 2022 (Mexique, Madagascar, Cambodge, Pérou et Nigéria), la pauvreté a peut-être continué à baisser pendant la pandémie.



Le Cambodge, le Pérou et le Nigéria ont enregistré des réductions significatives de la pauvreté au cours des périodes les plus récentes, permettant d’espérer que des progrès sont encore possibles. Au Cambodge, le cas le plus encourageant, l'incidence de la pauvreté est passée de 36,7% à 16,6% et le nombre de pauvres a été divisé par deux, passant de 5,6 millions à 2,8 millions, le tout en 7,5 ans, en incluant des années de pandémie (2014-2021/22).



Le PNUD estime que tout en continuant à se concentrer sur la collecte de données, il faut élargir le tableau pour inclure les impacts de la pandémie sur les enfants. Dans plus de la moitié des pays couverts par le rapport, aucune réduction statistiquement significative de la pauvreté des enfants n’a été constatée, ou bien la valeur de l'IPM a diminué plus lentement chez les enfants que chez les adultes pendant au moins une période.

La pauvreté dans le monde en chiffres

Selon le rapport de 2023, 1,1 milliard de personnes sur 6,1 milliards (un peu plus de 18 %) vivent en situation de pauvreté multidimensionnelle aiguë dans 110 pays. Cinq personnes sur six en situation de pauvreté vivent en Afrique subsaharienne (534 millions) et en Asie du Sud (389 millions).



Près des deux tiers de toutes les personnes pauvres (730 millions de personnes) vivent dans des pays à revenu intermédiaire, ce qui rend l'action dans ces pays indispensable pour réduire la pauvreté mondiale. Bien que les pays à faible revenu ne représentent que 10% de la population incluse dans l'IPM, c'est là que résident 35% de toutes les personnes pauvres.



Les enfants de moins de 18 ans représentent la moitié des personnes pauvres en termes d’IPM (566 millions). Le taux de pauvreté chez les enfants est de 27,7 %, tandis que chez les adultes, il est de 13,4 %. La pauvreté touche principalement les zones rurales, avec 84 % de toutes les personnes pauvres vivant en zones rurales. Les zones rurales sont plus pauvres que les zones urbaines dans toutes les régions du monde.

https://news.un.org/fr



La dernière mise à jour de l 'Indice mondial de pauvreté multidimensionnelle (IPM) comprenant des estimations pour 110 pays a été publiée par le PNUD et un centre de recherche de l’Université d'Oxford.L'analyse des tendances de 2000 à 2022, centrée sur 81 pays avec des données comparables dans le temps, révèle que 25 pays ont réussi à réduire de moitié les valeurs les concernant dans l’IPM mondial en 15 ans. Il s'agit notamment du Cambodge, de la Chine, du Congo, du Honduras, de l'Inde, de l'Indonésie, du Maroc, de la Serbie et du Viêt Nam.L'Inde a ainsi enregistré une réduction remarquable de la pauvreté, avec 415 millions de personnes sorties de la pauvreté en l'espace de 15 ans seulement (2005/6–19/21). Un grand nombre de personnes ne sont plus en situation de la pauvreté en Chine (2010-2014, 69 millions) et en Indonésie (2012-2017, 8 millions).Certains pays ont réduit de moitié leur IPM sur de courtes périodes allant de quatre à 12 ans, démontrant que l'Objectif de développement durable (ODD) de réduire de moitié la pauvreté selon les définitions nationales en 15 ans est atteignable.Malgré ces tendances encourageantes, le manque de données post-pandémie pour la plupart des 110 pays couverts par l'IPM mondial limite la compréhension des effets de la pandémie sur la pauvreté.« Alors que nous arrivons à mi-parcours du Programme de développement durable à l'horizon 2030, il est évident qu'avant la pandémie, la réduction de la pauvreté multidimensionnelle a progressé constamment. Cependant, les impacts de la pandémie sur des domaines tels que l'éducation sont considérables et peuvent avoir des conséquences durables. Il est impératif de faire plus d’efforts pour comprendre les domaines les plus négativement touchés, ce qui implique de renforcer la collecte des données et les efforts politiques pour continuer à réduire la pauvreté », a déclaré Directeur du Bureau en charge du Rapport sur le développement humain, Pedro Conceição.À en juger par les quelques pays où les données n'ont été collectées qu'en 2021 ou 2022 (Mexique, Madagascar, Cambodge, Pérou et Nigéria), la pauvreté a peut-être continué à baisser pendant la pandémie.Le Cambodge, le Pérou et le Nigéria ont enregistré des réductions significatives de la pauvreté au cours des périodes les plus récentes, permettant d’espérer que des progrès sont encore possibles. Au Cambodge, le cas le plus encourageant, l'incidence de la pauvreté est passée de 36,7% à 16,6% et le nombre de pauvres a été divisé par deux, passant de 5,6 millions à 2,8 millions, le tout en 7,5 ans, en incluant des années de pandémie (2014-2021/22).Le PNUD estime que tout en continuant à se concentrer sur la collecte de données, il faut élargir le tableau pour inclure les impacts de la pandémie sur les enfants. Dans plus de la moitié des pays couverts par le rapport, aucune réduction statistiquement significative de la pauvreté des enfants n’a été constatée, ou bien la valeur de l'IPM a diminué plus lentement chez les enfants que chez les adultes pendant au moins une période.Selon le rapport de 2023, 1,1 milliard de personnes sur 6,1 milliards (un peu plus de 18 %) vivent en situation de pauvreté multidimensionnelle aiguë dans 110 pays. Cinq personnes sur six en situation de pauvreté vivent en Afrique subsaharienne (534 millions) et en Asie du Sud (389 millions).Près des deux tiers de toutes les personnes pauvres (730 millions de personnes) vivent dans des pays à revenu intermédiaire, ce qui rend l'action dans ces pays indispensable pour réduire la pauvreté mondiale. Bien que les pays à faible revenu ne représentent que 10% de la population incluse dans l'IPM, c'est là que résident 35% de toutes les personnes pauvres.Les enfants de moins de 18 ans représentent la moitié des personnes pauvres en termes d’IPM (566 millions). Le taux de pauvreté chez les enfants est de 27,7 %, tandis que chez les adultes, il est de 13,4 %. La pauvreté touche principalement les zones rurales, avec 84 % de toutes les personnes pauvres vivant en zones rurales. Les zones rurales sont plus pauvres que les zones urbaines dans toutes les régions du monde.





Source : Vingt-cinq pays ont réduit la pauvreté de moitié en 15 ans, ce qui montre que la réduction de la pauvreté n’est pas impossible, a déclaré mardi le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à l’occasion de la publication d’un nouveau rapport.Source : https://www.lejecos.com/Reduire-la-pauvrete-n-est-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook