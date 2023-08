Redynamisation du Pds à Thiès: L’installation de la fédération urbaine se termine en queue de poisson

Si la Fédération rurale de Thiès a été montée par consensus, avec à sa tête Khalifa Hanne de la section de Thiénaba, l’installation de la fédération urbaine a été émaillée d’incidents, avant de se terminer en queue de poisson. Et le superviseur Mamadou Demba Danfakha en a vu de toutes les couleurs avant de plier bagages et quitter la salle. Il est accusé, de même que Saliou Dieng, président de la commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des instances, d’user de «magouilles et de combines politiques pour sacrifier le parti, en installant Mor Diouf à la tête de la fédération urbaine». Mais pour ce dernier, la vérité est que sa tendance est créditée de 44 délégués, alors que les contestataires n’ont que 31, et c’est pourquoi ils n’ont pas voulu aller au vote. Il souligne que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont refusé de sortir de la salle pour que le superviseur puisse procéder à l’appel des délégués. Et pire encore, ils ont refusé de remettre au commissaire la liste de leurs délégués. «En tout état de cause, nous allons nous plier à la décision qui sera prise par les commissaires et les superviseurs», a-t-il indiqué, rapporte L'As.



Pour Ndiaga Diaw de Thiès-Ouest, candidat au poste de secrétaire général de la fédération urbaine, le processus est plombé, pour la simple raison qu’il a été enclenché sur la base de la tromperie et de combines politiques, et c’est pourquoi tout le monde s’attendait à une telle issue. Il explique qu’après la vente des cartes, des secteurs ont été légalement montés au niveau des trois communes de la ville et tout le monde connaît le camp de la majorité. Mais à ses yeux, c’est Saliou Dieng qui chamboule tout au nom de son propre agenda politique. Il est d’avis que la seule voie de salut, c’est de promouvoir ceux qui ont le mérite, à travers le choix de la base, mais les commissaires politiques, en rapport avec la commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des instances, veulent en décider autrement. «Le camp de Mor Diouf, en rapport avec la commission, est en train d’enterrer le parti à Thiès avec la mise à l’écart de figures emblématiques comme Meissa Dieng, Pape Moussé Diop, Maguèye Sarr, Mame Bané Diaw Guèye, les 3 secrétaires généraux de l’Union des Jeunesses Travaillistes Libres (UJTL), les conseillers municipaux et départementaux, etc., et nous nous y opposerons fermement », a-til martelé.



Sidy Ndiéguène Secrétaire Général de la section communale de Thiès-Nord et candidat au poste de secrétaire général de la fédération urbaine émet sur la même longueur d’onde, estimant que le processus est biaisé depuis le début. D’après lui, la commission est en train de saper les fondements qui doivent élire Karim Wade à la tête du pays, pour la simple raison qu’ils veulent placer leurs hommes. Maguèye Sarr de la section communale de ThièsEst, membre du comité directeur du PDS, affirme pour sa part que les opérations de renouvellement des instances doivent se dérouler démocratiquement, régulièrement, comme indiqué dans les règlements et statuts du parti, ce qui est loin d’être le cas à Thiès. Il relève que le montage de la fédération urbaine est entaché d’irrégularités et d’injustices. «Nous sommes des frères et des sœurs, mais il urge de cheminer dans la vérité et la paix, de travailler la main dans la main pour la réussite du parti et de son candidat. Le seul défi autour duquel toutes les énergies doivent converger, c’est de faire en sorte que Karim Wade puisse être élu président de la République au soir de l’élection présidentielle de 2024», a-t-il plaidé.