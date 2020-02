Réélection de Macky Sall : il y a un an déjà ! Le Président Macky Sall fête, aujourd’hui, son premier anniversaire après sa réélection le 24 février 2019, au premier tour, lors de la dernière élection présidentielle. Avec plus de 65% des voix, le candidat Macky Sall devançait, ses challengers Idrissa Seck, Ousmane Sonko, le professeur Issa Sall et Madické Niang. Élu pour un second mandat de 5 ans, la polémique enfle déjà après l’intention prêtée à l’actuel chef de l’Etat de briguer un troisième mandat en 2024, date des prochaines élections présidentielles au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 08:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos