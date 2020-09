Réélu à la présidence de la Bad: Dr. Akinwumi Adesina livre une pluie de promesses sur la jeunesse africaine

« Nous veillerons à ce que le potentiel de la jeunesse africaine soit pleinement libéré », promet le Dr Akinwumu Adesina, réélu le 27 août dernier à la présidence de la Banque africaine de développement pour 5 ans. À cet égard, le nigérian qui prononçait son discours lors de son investiture ajoute que la Bad soutiendra la création de banques d’investissement pour les jeunes entrepreneurs. Ces banques, dit-t-il, aideront à mobiliser et à déployer des capitaux pour stimuler l’esprit d’entreprise de la jeunesse africaine, de manière systémique, évolutive et durable.



Dans la foulée, il indique que l’ombre menaçante du chômage des jeunes et de leur migration hors d’Afrique doit laisser place à un arc-en-ciel d’entreprises prospères dirigées par des jeunes à travers l’Afrique. « La jeunesse africaine doit rester en Afrique », plaide Dr Adesina. Assénant qu’elle (la jeunesse africaine) doit développer l’Afrique et dessiner son avenir.



En ce sens, il promet encore ceci : « Nous nous appuierons sur les grands succès que nous avons obtenus dans le domaine de l’agriculture, en diffusant des technologies qui permettront d’aider des dizaines de millions d’agriculteurs, et en contribuant à la construction de chaînes de valeur agricoles compétitives. » Aussi, enchaine-il, nous apporterons de la valeur ajoutée à ce que nous produisons en Afrique et offrirons des opportunités en matière de créativité et de technologie qui faciliteront l’engagement massif des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie.

Bassirou MBAYE





