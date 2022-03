Réfection du Building administratif : Latif Coulibaly parle de 40 milliards FCfa, plus les 8 autres après l’incendie

Calculez à la fois, la remise en état de la centrale solaire, l’immeuble lui-même, plus la réfection du 9e étage, plus des dégâts au niveau du 8e étage. Sauf qu’on n’a pas encore introduit dans les calculs, l’équipement électronique parce que tout est électronique. La fumée qui s’est dégagée et même l’utilisation des mécanismes pour éteindre le feu par les sapeurs, il y a eu des problèmes. Il y a au building plusieurs types de canaux. Malheureusement, l’utilisation a pu faire en sorte qu’on a envahi d’eau tous les étages, jusqu’au rez-de-chaussée.

erreurs

un accident prévisible et évitable

De mon point de vue, c’est une erreur de départ. Il ne fallait pas le faire. Il fallait investir l’argent qu’il faut. Et l’Etat accepte d’investir l’argent qu’il faut pour acheter un mécanisme motorisé qu’on appelle des nacelles, qu’on conduit à partir d’en bas pour aller nettoyer automatiquement les vitres. On ne l’a pas fait. C’était un investissement qui tourne à peu près autour de 2 milliards et quelque. On ne l’a pas fait. Et confier ça à un spécialiste.



Comme on ne l’avait pas fait et le vitrage commençait à être inacceptable à voir, le colonel chargé de la surveillance du Building et de son entretien a estimé qu’on pouvait organiser les systèmes de nettoiement par cordage. Ça a été une erreur. Avec le cordage, il y a deux risques : corder les gens qui s’appuient sur les verres, vous cassez les verres. Remplacer une bribe de verre là-bas, ça coûte excessivement cher.



Deuxième erreur, le mécanisme et les techniques de soudage sur le matériel qui était en haut, ne correspondaient pas à ce qui a été utilisé par l’entreprise. Conséquence, il y a eu un départ de feu et les chalumeaux, ça brûlait. C’est un accident, mais un accident qui était prévisible et évitable

Il n’y a pas de crime pour saisir la justice. L’entreprise (Dooke works) qui signe, engage sa responsabilité. D’abord, elle fait jouer son assurance. Etait-elle suffisamment assurée pour prendre en charge ?

La réponse pour l’instant est non. L’entreprise n’est pas suffisamment assurée pour couvrir les frais

Il y a erreur. Y a-t-il faute ?

Sans aucun doute. Le gouvernement a considéré que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et les gens qui ont opéré ainsi, en ce qui concerne principalement le colonel, on a demandé qu’il soit déchargé de ses fonctions. Ça sera fait. La procédure est engagée, c’est l’Armée. On laisse à l’autorité militaire le soin de nous donner un autre colonel

transparente

La reddition des comptes se fait devant les instances compétentes : Armp, Dcmp. Toutes les procédures à ce niveau ont été respectées. Les 40 milliards FCfa sont inscrits dans la loi de règlements 2020-2021. Il y a eu reddition des comptes devant la Cour des Comptes, devant l’Assemblée nationale.



Est-ce que la reddition des comptes postule nécessairement à une poursuite pénale ?



La réponse, c’est non ! La première reddition des comptes est administrative. La Cour des comptes a validé la loi de règlements présentée par le Gouvernement du Sénégal, dans laquelle toutes les dépenses dans le budget de l’immeuble du Building administratif ont été rendues disponibles et publiques