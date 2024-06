Reforme de la justice: Les femmes en grossesse ou allaitantes ne seront plus suivies

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Si la proposition de la Commission modernisation du système judiciaire des Assises de la Justice présidée par l’ancienne procureure Dior Fall Sow passe, les femmes en état de grossesse et allaitantes ne seront plus poursuivies. La commission a préconisé « la suspension des poursuites initiées contre des femmes enceintes jusqu’à leur délivrance. Dans la même foulée, elle propose l’érection de « crèches dans les prisons pour femmes ».



S’agissant de la protection des mineurs, la commission propose la criminalisation de la location de voiture et d’appartements meublés de même que la vente d’alcool à cette couche de la population qui n’a pas encore atteint la majorité civile et/ou légale.



La commission a proposé également la mise en place d’unités de vie familiale (Uvf) pour les longues détentions, afin de permettre aux détenus qui ont une bonne conduite de bénéficier de quelques jours avec leur famille. D’ici à ce que le femmes qui veulent commettre des crimes ou des délits graves aillent se faire engrosser vite fait avant de passer à l’acte !

Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook