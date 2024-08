Réforme de son règlement intérieur : L'Assemblée nationale en session extraordinaire sur une demande urgente de 79 députés

Au cours de cette session, Amadou Mame Diop a confirmé avoir pris acte du dépôt de cette proposition de loi. Celle-ci prévoit de modifier et de compléter la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002, régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il a ainsi invité les présidents des groupes parlementaires à se réunir pour fixer les dates de l'examen de ce texte, tant en commission qu'en séance plénière.



La proposition de loi suscite une large approbation au sein des différents groupes parlementaires. Mouhamed Ayib Salim Daffé, président du groupe Yewwi Askan Wi (YAW, mouvance présidentielle), a salué cette initiative, qu'il juge nécessaire pour corriger les irrégularités relevées dans le règlement intérieur, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au Premier ministre. Il a souligné que cette session extraordinaire constitue une opportunité pour remédier aux insuffisances et lacunes du texte actuel.



De son côté, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY, opposition), a rappelé que la proposition de loi présentée à l'Assemblée est le fruit d'un processus long et complexe.



Ce projet de réforme a été initié à la suite de la demande du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait exigé cette modification avant de prononcer sa déclaration de politique générale. Cette exigence a d'ailleurs conduit le Bureau de l'Assemblée nationale à annuler le Débat d'orientation budgétaire.