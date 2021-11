Réforme du franc Cfa: La France va restituer 5 milliards d’euros de Rréserves à la Bceao La France a entamé le processus de transfert de 5 milliards d’euros vers les comptes de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a rapporté "Jeune Afrique". La décision de Paris intervient dans le cadre de la réforme du Franc CFA, appelé à devenir l’Eco. Les ressources en question sont les réserves de change domiciliées dans les livres de la Banque de France, pour couvrir les importations des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).



En visite à Abidjan du 29 au 30 avril 2021, Bruno Le Maire, le ministre français de l’Économie et des Finances, avait rassuré le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, sur l’exécution dans toute leur globalité des accords de réforme du franc CFA approuvés en décembre 2019. Ces accords avalisaient la fin de la centralisation de la moitié des réserves de change de la BCEAO dans les livres de la Banque de France. La Banque centrale ouest-africaine est désormais censée les investir à son gré au sein des institutions et instruments financiers de sa préférence.



« La France transféra les fonds de réserves. Cela faisait partie des accords dans le cadre de l’Eco, dont l’acte de fermeture des comptes de réserves à la Banque de France », a confié à "Jeune Afrique", une source haut placée à la présidence ivoirienne.



Selon "Jeune Afrique", la présidence ivoirienne poursuivra les discussions avec les homologues du président Ouattara exprimant encore des réserves vis-à-vis de la transformation du franc CFA en Eco. Parmi les dirigeants à convaincre : Muhammadu Buhari du Nigeria, Nana Akufo Addo du Ghana ainsi que Alpha Condé de la Guinée.











