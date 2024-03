Réforme du secteur judiciaire : Serigne Mboup envisage de supprimer le ministère de la Justice, une fois élu

«Nous allons supprimer le ministère de la Justice qui sera remplacé par une Haute autorité dont les membres seront élus par un collège électoral représenté par les magistrats et les auxiliaires de justice», déclarait-il dans l’émission Perspective de Walf Tv.

Aussi, promettait-il, une fois élu président de la République, de se départir de sa fonction de président du Conseil supérieur de la Magistrature. Le leader du mouvement And Nawle/And Liggey qui va à la conquête des voix des Sénégalais a concocté un ambitieux programme s’articulant autour de trois grands piliers.



Ce Programme tourne autour de la fondation avec la restauration des Valeurs, la bonne gouvernance et l’Etat de droit, la solidarité, l’éducation et enfin l’accélération du développement économique avec une croissance du Pib/habitant de 10 % par an sur cinq ans, pour sortir définitivement de la pauvreté.



Dans la restauration des valeurs, ce candidat à la présidentielle veut faire revenir ses valeurs d’antan. A cet effet, il souhaite introduire l’enjeu des guides religieux dans le système éducatif du Sénégal. Parce que, selon lui, notre souveraineté passera par les valeurs et règles qui nous ont été légués. Ils ont tous écrit. Surtout sur le plan humain.

Avec walf-groupe