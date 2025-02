Réformes à l’Assemblée nationale : El Malick Ndiaye impose plus de transparence et de rigueur Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé une série de réformes majeures destinées à renforcer la transparence financière et à améliorer les conditions de travail des députés. Ces mesures portent notamment sur la gestion des finances, la passation des marchés, la digitalisation et la rationalisation des frais de mission.

Une meilleure gestion des finances publiques



Parmi les mesures phares, l’obligation pour les députés de fournir un compte bancaire avant le 15 de chaque mois, afin de percevoir leur salaire. Cette décision vise à mettre fin aux irrégularités dans la gestion des rémunérations parlementaires. Par ailleurs, une cellule de passation des marchés sera mise en place pour encadrer les dépenses et garantir une meilleure transparence dans l’attribution des contrats publics.



Digitalisation et modernisation du travail parlementaire



Dans un souci de modernisation, El Malick Ndiaye a également annoncé des mesures de digitalisation du travail parlementaire. Chaque député recevra ainsi une tablette numérique et des adresses e-mails professionnels seront instaurées pour faciliter la communication et fluidifier les échanges institutionnels.



Lutte contre les abus et amélioration des conditions de travail



Le président de l’Assemblée nationale entend également mettre un terme aux abus liés aux frais de mission, souvent pointés du doigt pour leur opacité. En parallèle, il plaide pour une amélioration des conditions de travail des députés, notamment en matière de transport, afin de garantir un meilleur exercice de leurs fonctions.



Avec ces réformes, El Malick Ndiaye affiche sa volonté d’assainir la gestion de l’Assemblée nationale et d’instaurer une culture de rigueur et de responsabilité au sein de l’institution.



