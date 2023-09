Réformes budgétaires : Des avancées réelles ont été obtenues par le Sénégal selon Olivier Roy

Il a rappelé que le projet At-Pse participe au processus de renforcement des capacités et à la performance de l’administration publique sénégalaise et, contribue ainsi, à améliorer l’efficacité et l’efficience des appuis budgétaires (Ab) canadiens au travers du Plan de mise en œuvre du projet conjointement signé par le Gouvernement sénégalais et Affaires Mondiales - Canada.



A ce titre, il a indiqué que le projet apporte son appui à cinq (05) départements ministériels sur toute la chaîne Ppbse (planification, programmation budgétisation exécution et suivi-évaluation) afin de faciliter l’opérationnalisation des réformes budgétaires issues des directives de l’Uemoa.



«Il convient de souligner ici que des avancées bien réelles ont d’ores et déjà été obtenues : Le Sénégal dispose tout d’abord d’un cadre juridique robuste et des réalisations concrètes ont été menées à bien à travers la nomination des nouveaux acteurs de la gestion budgétaire et le déploiement du dispositif et des outils de la réforme », a déclaré Olivier Roy.



Au demeurant, il a relevé que des lenteurs et des difficultés sont notées à tous les niveaux et, en premier lieu, le manque d’implication des acteurs de la réforme, particulièrement les Rprog qui sont au cœur du processus budgétaire.

Selon lui la dimension managériale de la réforme a sans doute été jusque-là sous-estimée avec pour conséquence, l’inadaptation du leadership exercé par le Top management aux nouvelles exigences de performance illustrée, entre autres, par la faiblesse du dialogue de gestion.



Dans sa communication, il a expliqué que la performance administrative est bien plus qu’un simple concept à la mode ; elle renvoie à la capacité de l’État à répondre aux attentes des citoyens, à transformer les politiques publiques en actions concrètes et à réaliser les visions nationales. Il a fait savoir que dans un environnement en évolution rapide et caractérisé par une incertitude croissante où l’efficacité et l’efficience de l’action publique sont requises, la modernisation de la gestion publique est non seulement souhaitable, mais essentielle.



«Les gestionnaires de programme, au cœur de cette dynamique, sont les véritables moteurs du changement. Leur capacité à guider, à inspirer et à innover est fondamentale pour concrétiser ces ambitions », a confié Olivier Roy.

