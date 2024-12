Réformes fiscales en profondeur en 2025

L’année budgétaire 2025 sera l’occasion de rénover en profondeur, les dispositions fiscales et douanières, avec les réformes du Code général des Impôts et du Code des Douanes. Ces réformes devront, notamment, favoriser une meilleure rationalisation des exonérations fiscales, un élargissement de l’assiette, pour optimiser la collecte des ressources nécessaires, afin d'assouvir les ambitions du Gouvernement de satisfaire les fortes attentes des populations.



Elles seront accompagnées de mesures pour l’accélération de la modernisation des administrations fiscale et douanière, de la maturité digitale et de la rénovation des procédures, pour améliorer la productivité des services de recouvrement. Derrière toutes ces réformes, se trouve une philosophie : changer la perception derrière le paiement de l’impôt, en amenant le citoyen à comprendre qu’il ne subit pas une imposition injustifiée, ni qu’il se soumet à une contrainte fiscale, mais que c’est par son effort contributif qu’il participe au développement du pays.



Pour favoriser le consentement à l’impôt, il nous faudra bâtir un système d’imposition, juste, efficace, équitable, simple et transparent. C’est un des enjeux à travers le budget 2025, en vue d’asseoir définitivement notre option irréversible pour un développement endogène, qui suppose que nous comptions d’abord sur nos propres ressources.













